https://static.news.ru/photo/42a7f512-91af-11e9-84ee-fa163e074e61_1024.jpg Владислав Безбородов Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) изменил категории российских арбитров.

Как сообщает официальный сайт организации, с первой категории до второй понижен россиянин Владислав Безбородов. При этом Сергей Иванов наоборот поднялся из второй в первую.

Помимо него в первой категории УЕФА находится Алексей Еськов.

В элитной категории Россия по-прежнему представлена только одним арбитром — Сергеем Карасёвым.

Ранее News.ru писал, что бывший президент УЕФА Платини взят под стражу по подозрению в коррупции.