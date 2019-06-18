Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) изменил категории российских арбитров.
Как сообщает официальный сайт организации, с первой категории до второй понижен россиянин Владислав Безбородов. При этом Сергей Иванов наоборот поднялся из второй в первую.
Помимо него в первой категории УЕФА находится Алексей Еськов.
В элитной категории Россия по-прежнему представлена только одним арбитром — Сергеем Карасёвым.
Ранее News.ru писал, что бывший президент УЕФА Платини взят под стражу по подозрению в коррупции.