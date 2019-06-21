Российский футбольный союз (РФС) ведёт переговоры о подписании спонсорского соглашения с банком «Тинькофф» и Российскими железными дорогами (РЖД).
Президент РФС Александр Дюков детали контракта не разглашает, сообщает
На данный момент Российский футбольный союз существовал на деньги, которые были выделены бывшим главой РФС и министром спорта Виталием Мутко.
Футбольный клуб «Анжи», покинувший Российскую премьер-лигу по итогам последнего чемпионата России, в новом сезоне не сможет рассчитывать на помощь из бюджета Дагестана, писал News.ru.