https://static.news.ru/photo/fe71de9a-9400-11e9-8c3e-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Российский футбольный союз (РФС) ведёт переговоры о подписании спонсорского соглашения с банком «Тинькофф» и Российскими железными дорогами (РЖД).

Президент РФС Александр Дюков детали контракта не разглашает, сообщает Metaratings.ru .

На данный момент Российский футбольный союз существовал на деньги, которые были выделены бывшим главой РФС и министром спорта Виталием Мутко.

Футбольный клуб «Анжи», покинувший Российскую премьер-лигу по итогам последнего чемпионата России, в новом сезоне не сможет рассчитывать на помощь из бюджета Дагестана, писал News.ru.