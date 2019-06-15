Фото: instagram.com/ofernando17

Жена бразильского игрока московского футбольного клуба «Спартак» Фернандо родила дочь.

Как сообщает официальный сайт «красно-белых», пара назвала ребёнка Айлой.

У 27-летнего Фернандо и его супруги Рафаэлы уже есть сын Энзо.

В прошедшем сезоне бразильский полузащитник в 27 матчах за «Спартак» забил три гола.

Ранее News.ru писал, что российский хоккеист опубликовал фото новорождённого сына в Кубке Стэнли.