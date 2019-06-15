Жена бразильского игрока московского футбольного клуба «Спартак» Фернандо родила дочь.
У Фернандо родилась дочка!— FC Spartak Moscow (@fcsm_official)
Девочку назвали Айла. У Фернандо также есть сын — Энзо.
Поздравляем семью нашего хавбека с пополнением!
#Спартак #Фернандо pic.twitter.com/6UlVCYPdf3 16 июня 2019 г.
Как сообщает официальный сайт «красно-белых», пара назвала ребёнка Айлой.
У 27-летнего Фернандо и его супруги Рафаэлы уже есть сын Энзо.
В прошедшем сезоне бразильский полузащитник в 27 матчах за «Спартак» забил три гола.
Ранее News.ru писал, что российский хоккеист опубликовал фото новорождённого сына в Кубке Стэнли.