https://static.news.ru/photo/ba9b2586-9046-11e9-b029-fa163e074e61_1024.jpg Фото: instagram.com/ofernando17

Жена бразильского игрока московского футбольного клуба «Спартак» Фернандо родила дочь.

У Фернандо родилась дочка!



Девочку назвали Айла. У Фернандо также есть сын — Энзо.



Поздравляем семью нашего хавбека с пополнением! #Спартак #Фернандо pic.twitter.com/6UlVCYPdf3 — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 16 июня 2019 г.

Как сообщает официальный сайт «красно-белых», пара назвала ребёнка Айлой.

У 27-летнего Фернандо и его супруги Рафаэлы уже есть сын Энзо.

В прошедшем сезоне бразильский полузащитник в 27 матчах за «Спартак» забил три гола.

Ранее News.ru писал, что российский хоккеист опубликовал фото новорождённого сына в Кубке Стэнли.