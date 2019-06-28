https://static.news.ru/photo/ef68764e-998b-11e9-ac7b-fa163e074e61_1024.jpg «Химик-Арсенал» Фото: arsenaltula.ru

Новомосковский футбольный клуб «Химик» войдёт в систему тульского «Арсенала» и станет фарм-клубом команды с сезона-2019/20.

Как сообщает официальный сайт туляков, состав «Химика» сильно омолодится из-за того, что клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) будет наигрывать в новомосковской команде молодёжь.

«Химик» получил лицензию на право участвовать в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ) на сезон-2019/20.

Ранее определились возможные соперники тульского футбольного клуба «Арсенал» по второму отборочному раунду Лиги Европы. Российские футболисты встретятся с победителем противостояния между азербайджанским «Нефтчи» и молдавской «Сперанцей». Для «Арсенала» это будет дебют в Лиге Европы. Первые матчи второго отборочного раунда пройдут 25 июля, ответные — 1 августа, писал News.ru.