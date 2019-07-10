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Председатель совета директоров футбольного клуба «Крылья Советов» Александр Фетисов объявил, что нападающий Сергей Корниленко после завершения карьеры войдёт в тренерский штаб команды.

Это легендарный игрок, он многое сделал для самарского клуба и продолжит свою работу в «Крыльях Советов» в другом качестве, — приводит слова Фетисова пресс-служба «самарцев». Корниленко выступал за «Крылья» с...