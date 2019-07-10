Ламек Банда Фото: instagram.com/lameckbanda20

Футбольный клуб «Арсенал» заключил контракты с полузащитниками сборной Замбии Ламеком Бандой и Кингсом Кангвой.

Руководство команды приняло решение подписать долгосрочные соглашения, сообщает пресс-служба тульского клуба.

Председатель совета директоров футбольного клуба «Крылья Советов» Александр Фетисов объявил, что нападающий Сергей Корниленко после завершения карьеры войдёт в тренерский штаб команды, писал News.ru.

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