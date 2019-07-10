Футбольный клуб «Арсенал» заключил контракты с полузащитниками сборной Замбии Ламеком Бандой и Кингсом Кангвой.
Руководство команды приняло решение подписать долгосрочные соглашения, сообщает пресс-служба тульского клуба.
Ламек Банда и Кингс Кангва в «Арсенале»— ПФК Арсенал (@pfc_arsenal)
ПФК «Арсенал» подписал долгосрочные контракты с полузащитниками сборной Замбии.
Банда будет выступать под 29 номером, Кангва - 25.
pic.twitter.com/fzgoiI8Hfx 10 июля 2019 г.
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