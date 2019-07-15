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Главный тренер московского футбольного клуба «Локомотив» Юрий Сёмин прокомментировал ничью с казанским «Рубином» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Не хватило эмоций, которые были в матче за Суперкубок, поэтому не выиграли. Когда игрок уходит, часто бывает такая «оборотка», что он забьёт той команде, из которой ушёл. Так и случилось...