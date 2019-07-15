Тренер казанского футбольного клуба «Рубин» Эдуардо Докампо прокомментировал ничью с московским «Локомотивом» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Были опредёленные проблемы в игре, но затем мы сумели решить их. Незабитый пенальти соперником всегда хорошо сказывается на команде, но, на мой взгляд, пенальти назначать не следовало, — приводит слова специалиста корреспондент News.ru.
Встреча, прошедшая в Черкизово, завершилась со счётом 1:1.
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