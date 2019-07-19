Тренер казанского футбольного клуба «Рубин» Эдуардо Докампо прокомментировал победу над московским «Динамо» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Сначала нам показалось, что играли не очень, но потом отобрали мяч у соперника. Мне не нужно было смотреть повтор удаления, это было около скамейки. Я не стану обсуждать арбитров, — приводит слова Докампо корреспондент News.ru.
Встреча завершилась со счётом 0:1 в пользу гостей.
После этого матча «Динамо» опустилось на 12-е место, «Рубин» поднялся на шестое.
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