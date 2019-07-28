Главный тренер футбольного клуба «Локомотив» Юрий Сёмин прокомментировал поражение в гостях от ЦСКА со счётом 0:1 в третьем туре Российской премьер-лиги.
Очень напряжённый матч, на мой взгляд, не было много моментов. Борьба была очень серьёзная, футбол хорошего уровня. Одна единственная ошибка сыграла роль. По моментом, я думаю, тоже был ничейный результат. Мы два года здесь выигрываем, не было удачи в этот раз, — передаёт слова Сёмина корреспондент News.ru.
Также наставник «железнодорожников» сообщил корреспонденту News.ru, что замену Живоглядова надо было производить раньше.
Единственный гол в ворота Маринато Гильерме забил с пенальти нападающий «армейцев» Фёдор Чалов.
Ранее News.ru писал, что главный тренер «армейцев» Виктор Гончаренко считает, что команда заслужила победу.