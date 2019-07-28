Очень напряжённый матч, на мой взгляд, не было много моментов. Борьба была очень серьёзная, футбол хорошего уровня. Одна единственная ошибка сыграла роль. По моментом, я думаю, тоже был ничейный результат. Мы два года здесь выигрываем, не было удачи в этот раз, — передаёт слова Сёмина корреспондент News.ru.