Первый тайм провальный. Не хватило нам души, которая была у «Динамо». Этим команда и воспользовалась. Вернулись во втором тайме, но счёт 0:2 не смогли спасти. Медленное движение мяча, не было страсти, была агрессия, — передаёт слова Парфенова корреспондент News.ru.