Главный тренер футбольного клуба «Урал» Дмитрий Парфёнов прокомментировал поражение в гостях от московского «Динамо» со счётом 0:2.
Первый тайм провальный. Не хватило нам души, которая была у «Динамо». Этим команда и воспользовалась. Вернулись во втором тайме, но счёт 0:2 не смогли спасти. Медленное движение мяча, не было страсти, была агрессия, — передаёт слова Парфенова корреспондент News.ru.
Ранее спортивный директор футбольного клуба «Динамо» Роман Орещук заявил, что команду ещё ждёт усиление помимо трансфера нападающего «Марселя» Клинтона Н’Жи, писал News.ru.