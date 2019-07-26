https://static.news.ru/photo/4a9b378e-afdc-11e9-9d8f-fa163e074e61_1024.jpg Дмитрий Хохлов Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Главный тренер футбольного клуба «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал победу своих подопечных над «Уралом» в рамках третьего тура Российской премьер-лиги со счётом 2:0.

Сегодня просто всё делали правильно на футбольном поле. Хочется, чтобы болельщики поддерживали команду, когда мы проводим и тяжелые матчи, которые бывают у всех, — передаёт слова Хохлова корреспондент News.ru.

Кроме того, наставник «бело-голубых» объяснил корреспонденту News.ru, почему в стартовом составе в третьем туре не вышли сразу пять футболистов, которые в предыдущем матче играли с первых минут: Заурбек Плиев, Абдул Азиз Теттех, Мигел Кардозу, Вячеслав Грулев, Роман Евгеньев.

У нас есть тренировочный текущий процесс, оцениваем каждого, выбираем, кто выходит на футбольное поле. В последней игре нас не всё устроило, поэтому поменяли игроков, — сказал он.

Ранее главный тренер футбольного клуба «Урал» Дмитрий Парфёнов прокомментировал поражение в гостях, писал News.ru.