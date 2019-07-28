Если в целом оценить игру, как мы провели первый тайм активно, второй тайм оборонялись, то мы заслужили победу, предпосылок забить гол было больше, но с учётом того, что давление было со стороны «Локомотива», не получилось. Но такая игра закаляет команду, — отметил тренер.