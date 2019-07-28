Главный тренер футбольного клуба ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал победу над «Локомотивом» в рамках третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счётом 1:0. Единственный гол в ворота Маринато Гильерме забил с пенальти Фёдор Чалов.
Если в целом оценить игру, как мы провели первый тайм активно, второй тайм оборонялись, то мы заслужили победу, предпосылок забить гол было больше, но с учётом того, что давление было со стороны «Локомотива», не получилось. Но такая игра закаляет команду, — отметил тренер.
Кроме того, наставник «армейцев» оценил систему видеоповторов.
Все новое изначально вызывает отторжение. Привыкнем. Единственное, что мне не нравится так это то, что теряется активность после просмотра, — считает Гончаренко.
Систему видеоассистента рефери (VAR) впервые в истории применили на матче РПЛ, писал News.ru.