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Нападающий футбольного клуба «Реал» Гарет Бейл попал в сферу интересов английского «Тоттенхэма».

Лондонцы готовы предложить за 30-летнего форварда €60 млн, сообщает Marca.

Однако «Тоттенхэм» не готов платить игроку зарплату, как мадридцы. «Шпоры» хотят сократить её вдвое. На данный момент зарплата Бейла €17 млн.

Нападающий защищал цвета «Тоттенхэма» с 2007 по 2013 год. Провёл 203 матча и набрал 114 очков (56 голов и 58 результативных передач).

В 2013 году Бейл перешёл в «Реал». В прошедшем сезоне сыграл в 42 играх. В его активе 20 очков (14+6).

Полузащитник мадридского футбольного клуба «Реал» Эден Азар выбрал номер, под которым будет выступать в команде, писал News.ru.