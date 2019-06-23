https://static.news.ru/photo/b60b8a74-95b4-11e9-ba18-fa163e074e61_1024.jpg Фернандо Торрес Фото: YUTAKA/AFLO/Global Look Press

Нападающий японского футбольного клуба «Саган Тосу» Фернандо Торрес, ранее также выступавший за «Челси», «Ливерпуль» и «Атлетико» и объявивший о завершении карьеры, назвал лучшего футболиста, с которым ему удалось играть.

Всегда считал его особенным, лучшим игроком — это Стивен Джеррард. За время выступления с ним я вырос как футболист и личность. Я вышел совершенно на другой уровень, играя с ним, — приводит Daily Mail слова испанца.

Торрес выступал за клуб из Японии с лета 2018 года, сыграв в нынешнем сезоне семь матчей в Джей-лиге, не сумев отличиться результативными действиями.

Вместе с «Челси» он стал победителем Лиги чемпионов, Лиги Европы и Кубка Англии, с «Атлетико» — Лиги Европы. В составе сборной Испании завоевал золото чемпионата мира 2010 года и является двукратным чемпионом Европы (2008, 2012).

Ранее Торрес объяснил, почему завершил карьеру, писал News.ru.