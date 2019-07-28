https://static.news.ru/photo/1a9e971a-b15d-11e9-b36a-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Московский футбольный клуб «Торпедо» в гостях потерпел поражение от «Нижнего Новгорода» в матче пятого тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Встреча завершилась со счётом 1:2. Для «автозаводцев» это первое поражение в новом сезоне.

В составе победителей забитыми мячами отличились Игорь Портнягин и Максим Палиенко. За «Торпедо» мяч забил Андрей Лях.

«Торпедо» занимает третье место в турнирной таблице (10 очков). «Нижний Новгород» идёт 15-м (4 очка).

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