Московский футбольный клуб «Торпедо» в гостях потерпел поражение от «Нижнего Новгорода» в матче пятого тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
Встреча завершилась со счётом 1:2. Для «автозаводцев» это первое поражение в новом сезоне.
В составе победителей забитыми мячами отличились Игорь Портнягин и Максим Палиенко. За «Торпедо» мяч забил Андрей Лях.
«Торпедо» занимает третье место в турнирной таблице (10 очков). «Нижний Новгород» идёт 15-м (4 очка).
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