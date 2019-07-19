Матч третьего тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) между хабаровским СКА и московским «Торпедо» завершился победой москвичей.
Встреча закончилась со счётом 1:0 благодаря единственному голу, который забил Иван Сергеев на 12-й минуте.
В другом матче тура волгоградский «Ротор» одержал победу над красноярским «Енисеем» со счётом 3:0.
«Торпедо» и «Ротор» после трёх туров набрали по 9 очков и лидируют в турнирной таблице.
Московский футбольный клуб «Локомотив» продлил контракт с бразильским голкипером Маринато Гильерме на три года, писал News.ru.