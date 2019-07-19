https://static.news.ru/photo/ec2ccf18-aad7-11e9-a1a4-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Матч третьего тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) между хабаровским СКА и московским «Торпедо» завершился победой москвичей.

Встреча закончилась со счётом 1:0 благодаря единственному голу, который забил Иван Сергеев на 12-й минуте.

В другом матче тура волгоградский «Ротор» одержал победу над красноярским «Енисеем» со счётом 3:0.

«Торпедо» и «Ротор» после трёх туров набрали по 9 очков и лидируют в турнирной таблице.

Московский футбольный клуб «Локомотив» продлил контракт с бразильским голкипером Маринато Гильерме на три года, писал News.ru.