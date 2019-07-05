Защитник грозненского «Ахмата» Павел Калошин на правах аренды перешёл в московское «Торпедо».
Впечатления отличные. Очень рад, что выбрал именно «Торпедо», и рад был сегодня присоединиться к команде, — цитирует Калошина пресс-служба «чёрно-белых».
Как сообщает официальный сайт московского футбольного клуба, аренда 21-летнего футболиста рассчитана на один сезон. В прошлом сезоне Калошин провёл 12 матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ) за махачкалинский «Анжи».
Ранее News.ru писал, что петербургский