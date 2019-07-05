https://static.news.ru/photo/080b4828-9f06-11e9-a268-fa163e074e61_1024.jpg Слева направо: игрок ФК Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Защитник грозненского «Ахмата» Павел Калошин на правах аренды перешёл в московское «Торпедо».

Впечатления отличные. Очень рад, что выбрал именно «Торпедо», и рад был сегодня присоединиться к команде, — цитирует Калошина пресс-служба «чёрно-белых».

Как сообщает официальный сайт московского футбольного клуба, аренда 21-летнего футболиста рассчитана на один сезон. В прошлом сезоне Калошин провёл 12 матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ) за махачкалинский «Анжи».