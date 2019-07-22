https://static.news.ru/photo/d79fe404-ac8f-11e9-8cca-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Бывший игрок футбольного клуба «Спартак» Андрей Тихонов назвал нонсенсом эпизод с болельщиками, который произошёл после матча «Ростов» — «Спартак».

Произошедшее в Ростове для меня просто нонсенс. Уж сейчас-то точно есть возможность находить компромисс и не доводить всё до дубинок. Лига должна принять все возможные меры, чтобы подобное в принципе исключить из нашего футбола, — приводит слова Тихонова « Советский спорт ».

20 июля после завершения второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Ростовом» и «Спартаком», который закончился со счётом 2:2, в подтрибунном помещении гостевого сектора «Ростов Арены» произошли беспорядки с участием болельщиков московской команды. Представители ОМОНа без весомых причин стали применять к фанатам дубинки. По итогам инцидента были задержаны восемь человек и ещё один обратился за медицинской помощью.

Ну и понеслось!

Со спины ворвался ОМОН и начал применять спецсредства ко всем без разбора, добивая упавших.

21ый век!

Просто нелюди! @rfsruofficial @rfpl pic.twitter.com/iayzz1HTUh — Угодник (@UgodnikOnTour) 20 июля 2019 г.

Московский футбольный клуб «Спартак» опубликовал официальное заявление по поводу драки фанатов клуба с полицией и стюардами после матча второго тура Российской премьер-лиги против «Ростова», писал News.ru.