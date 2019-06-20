Дмитрий Тарасов Фото: Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Полузащитник Дмитрий Тарасов покинет московский футбольный клуб «Локомотив».

Тарасов не едет на тренировочный сбор, у него заканчивается контракт и он ищет другую команду. Он молодец, я его уважаю как профессионала, — цитирует ТАСС главного тренера «железнодорожников» Юрия Семина.

Игрок и клуб не будут заключать новый контракт. Действующее соглашение 32-летнего хавбека истекает 30 июня.

В составе «Локомотива» Тарасов стал чемпионом России и трёхкратным обладателем Кубка России.

Ранее News.ru писал, что Суперкубок России по футболу пройдёт на «ВТБ Арене».

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