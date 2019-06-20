https://static.news.ru/photo/c755b914-92b5-11e9-bdea-fa163e074e61_1024.jpgДмитрий ТарасовФото: Фото: Сергей Лантюхов/News.ru
Полузащитник Дмитрий Тарасов покинет московский футбольный клуб «Локомотив».
Тарасов не едет на тренировочный сбор, у него заканчивается контракт и он ищет другую команду. Он молодец, я его уважаю как профессионала, — цитирует ТАСС главного тренера «железнодорожников» Юрия Семина.
Игрок и клуб не будут заключать новый контракт. Действующее соглашение 32-летнего хавбека истекает 30 июня.
В составе «Локомотива» Тарасов стал чемпионом России и трёхкратным обладателем Кубка России.