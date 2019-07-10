https://static.news.ru/photo/eb8ea9ea-a2f9-11e9-82a9-fa163e074e61_1024.jpg Дмитрий Тарасов Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/Global Look Press

Бывший полузащитник футбольного клуба «Локомотив» Дмитрий Тарасов поблагодарил команду за сотрудничество и заявил, что всей душой будет с «Локо».

Несмотря на то что у нас сложились разногласия с нынешним руководством клуба и мне пригрозили судом, я хочу, чтобы вы знали, что душой и сердцем я всегда буду с «Локо», — написал футболист на своей страницу в Instagram.

Дмитрий Тарасов выступал за «красно-зелёных» с 2010 по 2019 год. Провёл 188 матчей во всех турнирах. В его активе 12 голов и 10 результативных передач.

Ранее News.ru писал, что генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал, что клуб может подать в суд из-за решения Тарасова самостоятельно идти на операцию, не получив поддержку со стороны медицинского штаба команды