Экс-защитник московского «Динамо» Йован Танасиевич поделился своими впечатлениями от поражения «бело-голубых» в домашнем матче второго тура премьер-лиги с казанским «Рубином», а также заявил, что главный тренер команды Дмитрий Хохлов не виноват в случившемся.

— Как вам матч?

— Считаю, что «Динамо» должно было забивать в ворота «Рубина» в конце первого тайма. Если бы это произошло, то встреча складывалась совсем по-другому, а так... Вторая половина встречи вышла очень тяжеловатой. Но у «бело-голубых» всё равно были неплохие варианты, чтобы огорчить Дюпина. «Рубин» же сумел воспользоваться своими моментом. Даже не знаю, как так вышло. Но всё напоминает прошлый год, когда у «Динамо» было всё плохо в позиционной атаке, а контратаки — наоборот.

— Это какое-то проклятие, которое идёт со стороны Казани?

— Может быть всё, не стоит ничего исключать. Но, как по мне, «Динамо» само отдало эту встречу, должны были выигрывать.

— Раньше дали бы совет сходить в церковь и поставить там свечку. Сейчас какие методы можно использовать?

— Совет? Надо нападающим больше концентрации.

— Болельщики уже активно негодуют, глядя на игру «бело-голубых». Говорят, что главному тренеру Дмитрию Хохлову надо уходить...

Сергей Лантюхов/News.ru

— Не надо Хохлову никаких заявлений писать, не надо уходить. Зачем? Почему? Это ведь только второй тур чемпионата, есть время всё исправить. Поймите, что не Хохлов же выходит на поле, он же не может взять и забить гол за своих подопечных. Тренер нормально строит игру «бело-голубых». Получается неплохо, но пока подводит реализация. Но наставник не может выйти и сам завершить атаку у ворот соперника.

— Согласитесь, что когда «Динамо» не смогло реализовать свой главный голевой момент — сразу четыре игрока вышли на рандеву с Дюпиным, — то «Рубин» просто обязан был наказывать за такую реализацию моментов?

— Я бы не сказал, что было понятно, что гости накажут за такое, но соглашусь в том, что такие эпизоды надо доводить до забитого мяча. Когда ты вчетвером выходишь на вратаря — только гол, никаких других вариантов просто быть не должно. Просто был переломный момент. Забивай — и всё сложилось бы совсем иначе. Было мало движения впереди, почти не увидел каких-то нестандартных решений. Зато были какие-то дальние удары — метров с 25–30, которые особой-то и угрозы воротам «Рубина» не несли. Поражение — это не вина Хохлова, ответственность на тех, кто действовал у «Динамо» впереди.

— Согласитесь, что «Динамо» не хватает форварда с инстинктом убийцы? Много ходит слухов о том, что москвичи кого-то подпишут в линию атаки этим летом.

— «Динамо» просто не хватает команды. Как в этой игре, так и неделю назад, когда не удержали победу над тульским «Арсеналом». Надо было побеждать и тогда, и сейчас. Надо каждому игроку «Динамо» просто подумать, как и что ему делать на поле, разобраться в своих мыслях. Никакой тренер и психолог тут не поможет, только сами футболисты могут во всём разобраться.