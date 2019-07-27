«Тамбов» одержал победу над московским футбольным клубом «Спартак» в матче четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча завершилась со счётом 2:0. Голами отметились Седрик Гогуа и Сослан Таказов.
Благодаря этой победе «Тамбов» поднялся на десятое место в турнирной таблице РПЛ, «Спартак» опустился на восьмое.
Для «Тамбова» — новичка РПЛ — это первая победа в истории на высшем уровне чемпионата России.
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