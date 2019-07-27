Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Защитник сборной Бразилии по футболу Дани Алвес опубликовал новую фотографию в своём Instagram-аккаунте.

36-летний бразилец поинтересовался у своих подписчиков, где он может разместить своё резюме. Ищу работу, где мне разместить своё резюме? Кто-нибудь дайте мне знать, если у вас есть время, чтобы ознакомиться...