https://static.news.ru/photo/939fa76a-9297-11e9-b0ff-fa163e074e61_1024.jpg Фото: пресс-служба ФК «Локомотив»

Главный тренер московского футбольного клуба «Локомотив» Юрий Сёмин заявил, что новичок команды Серкейр Мурило не летит на сборы «Локомотива» в Австрию.

Мурило не летит на сборы, потому что мы огласили список тех, кто летит, ещё до его подписания. Полетит ли он на вторые сборы? Не знаю. Посмотрим. Будет видно, — цитирует тренера Sport24 .

Как сообщает официальный сайт клуба, контракт с 22-летним футболистом рассчитан на пять лет. Финансовые условия сделки не разглашаются.

В составе «железнодорожников» Мурило будет выступать под 27-м номером.

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