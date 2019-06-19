Главный тренер московского футбольного клуба «Локомотив» Юрий Сёмин заявил, что новичок команды Серкейр Мурило не летит на сборы «Локомотива» в Австрию.
Мурило не летит на сборы, потому что мы огласили список тех, кто летит, ещё до его подписания. Полетит ли он на вторые сборы? Не знаю. Посмотрим. Будет видно, — цитирует тренера
Sport24.
Как сообщает официальный сайт клуба, контракт с 22-летним футболистом рассчитан на пять лет. Финансовые условия сделки не разглашаются.
В составе «железнодорожников» Мурило будет выступать под 27-м номером.
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