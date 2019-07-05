https://static.news.ru/photo/86ea9e56-9f3c-11e9-84e0-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин в общении с журналистами накануне поединка за «ОЛИМП-Суперкубок России» с петербургским «Зенитом» отметил, что его команда подходит к важному матчу в сильно обновлённом составе.

Мы очень волнуемся, потому что это первая игра сезона. У нас фактически новая команда — посмотрите, сколько игроков ушли после прошлого сезона: Михалик, Тарасов, Денисов, Фарфан, Фернандеш, Кварацхелия... Ну, правда, Фарфан не ушёл, но из-за травмы играть не может. Больны Игнатьев, Кверквелия, Хёведес, Ротенберг. Думаю, в предстоящей игре будет много интересных моментов, и мы должны быть в полной боевой готовности, — приводит слова Сёмина корреспондент News.ru.

Также наставник «железнодорожников» заявил, что надеется на усиление команды за счёт приглашения новичков. Он своеобразно отреагировал на информацию о его конфликте с руководством клуба.

А у тренера всегда конфликт — без конфликтов не бывает. Потому что у тренера есть свои мысли, которые он должен высказывать. Мысли, которые направлены на достижение результата. Чтобы наша команда достойно представляла компанию «РЖД»: как они находятся наверху, так и мы должны быть наверху. Поэтому всегда бывают рабочие ситуации, которые нужно просто разрешать — и всё, — сказал Сёмин.

Ранее News.ru писал, что защитник «Локомотива» Ведран Чорлука надеется на победу в предстоящем матче с «Зенитом».