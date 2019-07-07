Последний раз «Локомотив» становился обладателем Суперкубка России по футболу лишь в 2005 году. При Юрии Сёмине «железнодорожники» дважды уступали в битвах за данный трофей: в 2017 против «Спартака» и в 2018 против ЦСКА — оба раза в дополнительное время. И вот, наконец, москвичам удалось одержать победу.

Однако первым после встречи пришлось отвечать на вопросы Сергею Семаку, его оппонент в тот момент праздновал в кругу футболистов, руководства и приближенных журналистов первый трофей в стартующем сезоне.

— Первая официальная игра выдалась сложной, много ошибались, — начал свою речь главный тренер «Зенита» Сергей Семак. — Пропуская три мяча, сложно рассчитывать на победу. Проигрывать всегда неприятно. «Локомотив» поздравляем с победой. Для нас это хороший матч для того, чтобы разобрать те моменты, которые нам не нравятся, и работать над ними.

— Насколько комфортно было начинать сезон, с учётом того, что чемпионат стартует через неделю и обе команды выглядели прилично?

— Не могу сказать, что обе команды выглядели прилично — были большие разрывы, переходы. У всех ребят было сложное состояние, потому что это первый матч. Не так много времени было на подготовку, тем не менее обе команды хотели победить, было много забитых мячей, много моментов. Мы должны учесть все ошибки к первому туру чемпионата России.

— Почему поменяли Нобоа на Ерохина?

— Игра была достаточно сложная. В целом во втором тайме игра в центре проходила не так, как хотелось бы.

— Что с Лунёвым? Показалось, что он мог выручить команду и в первом, и в третьем голах.

— Мне тоже так показалось. Но мы посмотрим, обсудим подробно эти моменты.

— Он часто пропускает в ближний угол. Видите ли в этом проблему?

— Проблема, что он вообще пропускает. Проигрывает вся команда, перекладывать ответственность за поражение на одного игрока нельзя.

— Были вопросы по судейству?

— Я считаю, что в первой ситуации, когда игрок чисто сделал работу, ему дали желтую. Были пенальти. Ждём ВАР.

Буквально через несколько минут в прекрасном расположении появился главный тренер победителей Юрий Сёмин.

— В первую очередь хотелось бы поблагодарить организацию, которая сделала матч на стадионе «Динамо», за игру на прекрасном стадионе. Футболисты показали очень интересный и хороший футбол с обеих сторон, я думаю, что болельщики были довольны, наши, естественно, немного больше. Но футбол был хороший, — заявил Сёмин.

— Вы бились с командой, которая переняла эстафету чемпионства. Это игра была для вас особенной?

— То, что уже было, мы не помним. Мы думаем о сегодняшнем дне. А сегодня разыгрывался главный приз. Мы бились за первый приз в чемпионате, чтобы он приехал к нам в «Локомотив», мы бились и за себя в том числе, нас хорошо поддерживали болельщики. Удача помогла. Можно было нам ещё прибавить, я думаю.

Сергей Булкин/News.ru

— Было чемпионство, были кубки, но не Суперкубок. Насколько для вас было принципиально сейчас победить, зная, что предыдущие разы победа уходила в овертаймах?

— Из поражений всегда нужно извлекать победы. Мы извлекли, выиграли у «Зенита», который на сегодняшний день хорошо укомплектован, это очень сильная команда, мы все очень довольны. Для меня любой матч принципиален, этот не исключение.

— Кого можете выделить?

— Вся команда была хороша.

— Пропустив два мяча, что говорили футболистам, чтобы переломить ход игры?

— При счёте 1:2 мы потеряли инициативу. План, который был, перестал работать, потому что контратакующая игра уже не получалась, мы должны были создавать плановые атаки. Но опредёленную подсказку и перестановку сделали. Нам нужно было внести изменения. Нам показалось, что если Алексей (Миранчук. — Ред.) останется в центре, то не будет простора. Мы перевели его в правую сторону, зная, что левая нога особенно поможет. И он фантастически исполнил роль, которая ему представилась. Это изменение сыграло большую роль. Все молодцы, особенно Алексей провёл великолепный матч. Я сегодня доволен всеми игроками. Дзюба, конечно, сделал своё дело и был участником мячей, которые забили.

— 35 минут болельщики не поддерживали команду. Что вы чувствовали в этот момент?

— А почему они не поддерживали команду, я так и не понял? Я не знаю, почему они молчали, у них, наверное, есть свои претензии. Мы должны друг друга слышать. Мы играем для них. Они для нас — главное. Они у нас преданные, ради них, смотрите, как футболисты бегают, мы должны учитывать каждого человека, который приходит на стадион. Их претензии надо слышать и находить общий язык.