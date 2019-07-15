https://static.news.ru/photo/f0bc3e4c-a6ea-11e9-808f-fa163e074e61_1024.jpg Игорь Денисов Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Главный тренер московского футбольного клуба «Локомотив» Юрий Сёмин рассказал о решении полузащитника команды Игоря Денисова завершить игровую карьеру.

С Денисовым был разговор. Я сказал: «Игорь, потерпи сейчас немножко, потому что хорошо играет Баринов. Ты ещё будешь играть, но сегодня будет выходить он». Были и какие-то контрактные вопросы. Игорь сам решил закончить, — сказал Сёмин в эфире «Матч ТВ».

35-летний Денисов выступал за «Локомотив» с 2017 года, выиграв с ним чемпионат России и дважды — Кубок страны. Также он провёл 54 матча за сборную России. В составе петербургского «Зенита» игрок трижды становился чемпионом страны, а также завоевал Кубок и Суперкубок УЕФА.

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