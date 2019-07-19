Мы рады, что у нас есть три очка. Жизнь продолжается. Во втором тайме нам нужен был третий центральный защитник, потому что мы играли не очень хорошо, упускали возможности забить. Чорлука получил желтую карточку, но я не решился во втором тайме его поменять. Что касается замены Игнатьева, он не играл два месяца, 45 минут ему хватило, — приводит слова специалиста корреспондент News.ru.