Главный тренер московского футбольного клуба «Локомотив» Юрий Сёмин прокомментировал победу над «Тамбовом» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Мы рады, что у нас есть три очка. Жизнь продолжается. Во втором тайме нам нужен был третий центральный защитник, потому что мы играли не очень хорошо, упускали возможности забить. Чорлука получил желтую карточку, но я не решился во втором тайме его поменять. Что касается замены Игнатьева, он не играл два месяца, 45 минут ему хватило, — приводит слова специалиста корреспондент News.ru.
Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля. В составе победителей забитыми мячами отметились Эдер и Владислав Игнатьев.
Благодаря этой победе «Локомотив» поднялся на пятое место в турнирной таблице, «Тамбов» опустился на последнее.
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