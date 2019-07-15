Главный тренер московского футбольного клуба «Локомотив» Юрий Сёмин прокомментировал ничью с казанским «Рубином» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Не хватило эмоций, которые были в матче за Суперкубок, поэтому не выиграли. Когда игрок уходит, часто бывает такая «оборотка», что он забьёт той команде, из которой ушёл. Так и случилось с Кварацхелией, — приводит слова специалиста корреспондент News.ru.
Встреча, прошедшая в Черкизово, завершилась со счётом 1:1.
Ранее News.ru писал, что стало известно, когда вступят в силу новые правила в футболе.