Не хватило эмоций, которые были в матче за Суперкубок, поэтому не выиграли. Когда игрок уходит, часто бывает такая «оборотка», что он забьёт той команде, из которой ушёл. Так и случилось с Кварацхелией, — приводит слова специалиста корреспондент News.ru.