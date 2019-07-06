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Главный тренер московского футбольного клуба «Локомотив» Юрий Сёмин прокомментировал победу на петербургским «Зенитом» в матче за Суперкубок России.

В первую очередь хотелось бы поблагодарить организацию за игру на прекрасном стадионе. Футболисты показали очень интересный и хороший футбол с обеих сторон, я думаю, что болельщики были довольны, наши, конечно, немного больше. Мы бились за первый приз в чемпионате, чтобы он приехал к нам в «Локомотив», нас хорошо поддерживали болельщики. Можно было нам ещё прибавить, я думаю, — приводит слова специалиста корреспондент News.ru.

Также он рассказал о работе над ошибками:

Из поражений всегда нужно извлекать уроки. Мы извлекли, выиграли у «Зенита», который на сегодняшний день хорошо укомплектован, для меня любой матч принципиален, этот не исключение, — заключил Сёмин.

Встреча, прошедшая 6 июля на стадионе «Динамо», завершилась со счётом 3:2 в пользу «железнодорожников».

В составе победителей дублем отметился Алексей Миранчук. Ещё один гол забил Фёдор Смолов.

«Локомотив» — трёхкратный обладатель Суперкубка России, писал News.ru.