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Главный тренер футбольного клуба «Локомотив» Юрий Сёмин прокомментировал продление контракта с голкипером Маринато Гильерме.

Я рад, это правильное и хорошее решение для обеих сторон. Как пришли к компромиссу? Я разговаривал с ним лично, но это вопрос к нашим замечательным руководителям. Это им удалось, — сказал Сёмин корреспонденту News.ru.

Также наставник «железнодорожников» отметил, что останется ли Гильерме номером один в воротах или нет, будет зависеть только от него самого.

Это будет зависеть от каждодневного труда и тренировочной работы. Будет лучше всех, значит — будет номером один в воротах, не будет — будет другой вратарь играть, — утверждает он.

Кроме того, 72-летний специалист уверен, что болельщики «Локомотива» с восторгом воспримут эту информацию.

Болельщики, я думаю, с восторгом воспримут эту информацию, — заключил Сёмин.

Московский футбольный «Локомотив» продлил контракт с бразильским голкипером Маринато Гильерме на три года, писал News.ru.