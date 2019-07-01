https://static.news.ru/photo/184b78fa-9c1f-11e9-8788-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Главный тренер московского футбольного клуба «Локомотив» Юрий Сёмин заявил, что уход грузинского полузащитника Хвичи Кварацхелии стал для него неожиданным.

Для нас уход Кварацхелии — большая неожиданность. Я был уверен, что мы подпишем полноценный контракт. Из-за его ухода у меня слёзы потекли, — приводит слова тренера « Чемпионат ».

Сёмин добавил, что Хвичи – суперталантливый парень и что за те полгода, что он провёл в составе «железнодорожников», было вложено много труда в его развитие.

Кварацхелия перешёл в «Локомотив» из грузинского «Рустави» в феврале 2019 года на правах аренды до конца сезона. В составе москвичей он провёл 10 матчей, отметившись одним голом. Провёл один матч за сборную Грузии.

Ранее пресс-службу клуба сообщила, что Кварацхелия покинул «Локомотив», так как у 18-летнего игрока истекло арендное соглашение 30 июня, писал News.ru.