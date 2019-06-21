https://static.news.ru/photo/1767d178-9403-11e9-8c2d-fa163e074e61_1024.jpg Юрий Сёмин Фото: Сергей Булкин/News.ru

Главный тренер футбольного клуба «Локомотив» Юрий Сёмин хочет видеть в составе команды троих игроков из сборной Перу.

В московский клуб могут перейти 29-летний защитник Луис Адвинкула из мексиканского «Тигресса», 23-летний хавбек Ренато Тапиа из нидерландского «Фейеноорда» и 25-летний нападающий Эдисон Флорес из «Монаркас Морелия» (Мексика), сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на «Спорт-Экспресс».

В прошедшем сезоне Адвинкула выступал за «Райо Вальекано» (Испания) на правах аренды. В активе игрока пять очков (гол и четыре результативные передачи) в 29 матчах.

Вторую половину минувшего сезона Тапиа сыграл за нидерландский ФК «Виллем II» на правах аренды 16 матчей.

Флорес провёл 28 встреч за «Монаркас Морелия», отличившись шестью голами и четырьмя голевыми передачами.

Адвинкула и Тапиа оцениваются в €3 млн, Флорес — в один.

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