Вратарь мадридского футбольного клуба «Реал» Люка Зидан перейдёт на правах аренды в «Расинг».
Как сообщает издание Marca, решение о переходе было принято благодаря совету отца игрока Зенедина Зидана, который является главным тренером мадридцев. Такое решение связано с тем, что второй вратарь Кейлор Навас может остаться в команде.
Контракт Люки Зидана с «Реалом» рассчитан до лета 2020 года.
«Расинг» по итогам сезона-2018/19 занял первое место в группе 2 испанской Сегунды Б и завоевал путевку в Сегунду.
Ранее сообщалось, что четыре игрока «Реала» не хотят покидать клуб, писал News.ru.