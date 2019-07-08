https://static.news.ru/photo/7ae45ac6-a210-11e9-8246-fa163e074e61_1024.jpg Фото: instagram.com/luca

Вратарь мадридского футбольного клуба «Реал» Люка Зидан перейдёт на правах аренды в «Расинг».

Как сообщает издание Marca, решение о переходе было принято благодаря совету отца игрока Зенедина Зидана, который является главным тренером мадридцев. Такое решение связано с тем, что второй вратарь Кейлор Навас может остаться в команде.

Контракт Люки Зидана с «Реалом» рассчитан до лета 2020 года.

«Расинг» по итогам сезона-2018/19 занял первое место в группе 2 испанской Сегунды Б и завоевал путевку в Сегунду.

Ранее сообщалось, что четыре игрока «Реала» не хотят покидать клуб, писал News.ru.