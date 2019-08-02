https://static.news.ru/photo/b0b13472-b506-11e9-bcde-fa163e074e61_660.jpg Джордан Ларссон Фото: PETER HOLGERSSON/imago-images.de/Global Look Press

Московский футбольный клуб «Спартак» согласовал со шведским «Норрчёпингом» условия перехода нападающего Джордана Ларссона.

Детали соглашения не сообщаются.

Джордан Ларрсон — игрок «Спартака»



Наш клуб согласовал со шведским «Норрчёпингом» условия перехода нападающего Джордана Ларссона.



Приветствуем Джордана и желаем ему успехов в «Спартаке»! https://t.co/8LZQYBX7Ps #Ларрсон #Спартак #силавединстве pic.twitter.com/1U9iQZCn3j — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) August 2, 2019

Ларссон привлекался в сборные Швеции разных возрастов. В 2018 году дебютировал за главную национальную команду, за которую провёл два матча. Новичок "красно-белых" получил своё имя в честь легенды мирового баскетбола Майкла Джордана. За «Спартак» форвард будет выступать под 23-м номером, как и американский баскетболист.

22-летний Ларссон является сыном экс-нападающего сборной Швеции Хенрика Ларссона, который ранее выступал за «Фейеноорд», «Селтик», «Барселону» и «Манчестер Юнайтед».

Ранее в «Спартак» перешёл полузащитник дортмундской «Боруссии», чемпион мира-2014 в составе сборной Германии Андре Шюррле, писал News.ru.