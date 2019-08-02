Ларссон привлекался в сборные Швеции разных возрастов. В 2018 году дебютировал за главную национальную команду, за которую провёл два матча. Новичок "красно-белых" получил своё имя в честь легенды мирового баскетбола Майкла Джордана. За «Спартак» форвард будет выступать под 23-м номером, как и американский баскетболист.
22-летний Ларссон является сыном экс-нападающего сборной Швеции Хенрика Ларссона, который ранее выступал за «Фейеноорд», «Селтик», «Барселону» и «Манчестер Юнайтед».
Ранее в «Спартак» перешёл полузащитник дортмундской «Боруссии», чемпион мира-2014 в составе сборной Германии Андре Шюррле, писал News.ru.