https://static.news.ru/photo/b72dc2e6-a315-11e9-a414-fa163e074e61_1024.jpg Вадим Гинер Фото: facebook.com/vadim.giner

Сын президента московского футбольного клуба ЦСКА Евгения Гинера Вадим Гинер лишился больше 50% акций клуба.

37-летний Гинер-младший больше не является конечным бенефициаром компании Bluecastle Enterprises, зарегистрированной в Великобритании, которая владеет ЦСКА. Статус «лица с контролем за финансами» прекращён, сообщает РБК-Спорт со ссылкой на официальный документ Bluecastle, размещённый в британском корпоративном реестре.

В материалах компании не указано, кто теперь является бенефициаром ЦСКА и кому перешла доля Вадима Гинера.

Осенью 2017 года появлялась информация, что акции ЦСКА может купить компания «Роснефть», однако официального подтверждения не было.

По последним данным, Вадим Гинер является владельцем нескольких люксембургских компаний: Karvis International S.A, Sensei International, Financiere Epidus и Financiere Egine.

В марте 2019 года Евгений Гинер оформил долю в «Капитал Лайф Страхование Жизни» и стал напрямую владеть 9,9% уставного капитала страховщика. Это один из плановых этапов в процессе фиксирования его прав на ООО. Чистая прибыль «Капитал Лайф Страхование Жизни» по РСБУ за 2018 год достигла 1,1 миллиарда рублей. Согласно данным Всероссийского союза страховщиков, КЛСЖ по итогам 2018 года стал пятым крупнейшим страховщиком жизни в РФ, писал News.ru.