https://static.news.ru/photo/69eef808-b380-11e9-8082-fa163e074e61_660.jpg Станислав Сухина Фото: Aleksander V.CHERNYKH/Global Look Press

Бывший арбитр категории ФИФА Станислав Сухина, который в данный момент является начальником команды в московском футбольном клубе «Локомотив», рассказал, о чём говорит с судьями во время матчей «железнодорожников».

Перед заменами я подхожу к резервному арбитру, чтобы передать листок с фамилиями. Ещё могу узнать, кому дали карточку, если это произошло на другой половине поля. В чем подозрения? В том, что если скажу судье: «Заканчивай матч, мы же ведём в счёте», то он так и сделает? — цитирует Сухину Sport24 .

Сухина ушёл из департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) в начале ноября 2017 года. После завершения карьеры арбитра он инспектировал матчи чемпионата России.

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