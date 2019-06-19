https://static.news.ru/photo/31c77126-925b-11e9-b49b-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Global Look Press

Сборные Бразилии и Венесуэлы сыграли вничью в матче 2-го тура группового этапа Кубка Америки. Встреча завершилась со счётом 0:0.

В первом тайме чилийский арбитр Хулио Баскуньян не засчитал гол форварда бразильцев Роберто Фирмино, а во втором дважды отменил взятие ворот после просмотра системы видеопомощи арбитрам (VAR): офсайд был зафиксирован у Габриэла Жезуса, и не засчитан гол Филиппе Коутинью.

Бразильцы занимают первое место в группе А с четырьмя очками, опережая Перу по дополнительным показателям. У Венесуэлы два очка, и она находится на третьей строчке.

Ранее легенда мирового футбола Диего Марадона раскритиковал сборную Аргентины после поражения от Колумбии со счётом 0:2 в первом матче Кубка Америки, писал News.ru.