https://static.news.ru/photo/fb8dcca6-b3b4-11e9-a179-fa163e074e61_660.jpg Денис Глушаков Фото: instagram.com/glushak8

Судом установлен порядок общения футболиста Дениса Глушакова с двумя дочерьми после развода. Об этом сообщила адвокат его бывшей супруги Алиса Образцова.

В настоящий момент у Дениса есть право общаться с детьми по первым и третьим неделям каждые вторник и четверг с 18:00 до 20:00. Когда младшей дочери исполнится три года, то есть в декабре, у него будет право дополнительно по чётным неделям забирать детей с 18:00 пятницы до 18:00 воскресенья, — цитирует Образцову « Чемпионат ».

Также суд дал Глушакову право проводить с детьми новогодние каникулы каждый чётный год, а также, по договорённости с бывшей супругой, один летний месяц.

Помимо этого у Дениса есть право присутствовать не менее трёх часов на днях рождения детей и общаться с ними в свой день рождения не менее четырёх часов, — добавила Образцова.

Как писал News.ru, в феврале 2019 года Никулинский суд Москвы официально расторг брак экс-полузащитника «Спартака», а ныне игрока чеченского «Ахмата» Дениса Глушакова и его супруги Дарьи. Он будет платить алименты в размере трети всех доходов плюс ещё 100 тысяч рублей ежемесячно на содержание жены до достижения младшей дочерью трёхлетнего возраста.

В июле Глушаков написал заявление в СУ СК Москвы на бывшую супругу Дарью, которую обвинил в подлоге документов.