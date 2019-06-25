Фото: Nikolay Komlichenko/Global Look Press

Нападающий футбольного клуба ПСЖ (Франция) Килиан Мбаппе заявил, что планирует выступить на Олимпиаде-2020 в Токио в составе сборной Франции.

Мне ещё нужно выиграть чемпионат Европы со сборной, но я хотел бы принять участие в Олимпиаде, — приводит слова футболиста издание AS. Он добавил, что это всегда было его мечтой,...