Рыночная стоимость российского нападающего футбольного клуба «Млады Болеслав» Николая Комличенко оценивается в €3,5 млн.
Таким образом, 23-летний игрок подорожал на €1 млн, сообщает авторитетный портал transfermarkt.de.
Воспитанник «Краснодара» в сезоне 2018/19 стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии. Был вызван в сборную России на отборочные матчи чемпионата Европы против Сан-Марино (9:0) и Кипра (1:0), но на поле не появился.
Ранее Комличенко побил рекорд чемпионата Чехии по голам за сезон, писал News.ru.