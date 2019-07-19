https://static.news.ru/photo/ac23370a-ab8f-11e9-b65f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Стали известны даты освобождения из колонии скандальных футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Об этом в своём Telegram-канале рассказала телеведущая Ольга Скабеева.

По её словам, Мамаева освободят 6 ноября 2019 года, а бывшего нападающего «Зенита» Александра Кокорина отпустят 7 декабря.

Она побывала в колонии в Белгородской области, где спортсмены отбывают свой срок. Футболисты проживают в бараке с 20 осуждёнными. Среди них — мошенники, воры и убийцы.

Футболисты Кокорин и Мамаев участниками серии драк в Москве осенью 2018 года. Они избили водителя одной из ведущих Первого канала Виталия Соловчука, а несколько часов спустя напали на главу департамента Минпромторга Дениса Пака. По факту драк было возбуждено уголовное дело. 8 мая суд вынес решение, согласно которому Александр Кокорин получил 1 год и 6 месяцев, а Павла Мамаева приговорили к 1 году и 5 месяцам общего режима, писал News.ru.