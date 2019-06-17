https://static.news.ru/photo/d7a4fb6a-90d8-11e9-a9b2-fa163e074e61_1024.jpg Волгоград Арена Фото: AirPano LLC/Global Look Press

В результате дождя, который прошёл 16 июня, затопило склон у футбольного стадиона «Волгоград Арена».

Канализация не сумела справиться с ливнем и развалилась, несмотря на ремонт в 2018 году, а на дорожную часть вывалились щебёнка и песок, сообщает V1.ru .

«Волгоград Арена» была построена специально к чемпионату мира — 2018, который проходил в России. Стадион вмещает 43,7 тысячи зрителей. На возведение было потрачено 16,367 миллиарда рублей.

Футбольный клуб «Тамбов» будет принимать домашние матчи Российской премьер-лиги (РПЛ) в Волгограде, ранее писал News.ru.