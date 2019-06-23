Спортивный директор «Сочи»: у нас нет ни состава, ни задач
Андрей Лёвин
15:51, 23 июня 2019
https://static.news.ru/photo/e57e1586-95b6-11e9-abb1-fa163e074e61_1024.jpgИгрок "Сочи" Алан Касаев в матче 37-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Футбольной национальной лиги между ФК "Сочи" (Сочи) и ФК "Шинник" (Ярославль)Фото: Артур Лебедев/РИА Новости
Спортивный директор футбольного клуба «Сочи» Андрей Орлов заявил, что руководство клуба пока не ставило задачи перед командой на сезон-2019/20.
Руководство клуба ещё не определилось с задачей на сезон и с тем, как мы будем комплектоваться, поэтому мы находимся в такой ситуации. При этом до старта чемпионата осталось 20 дней, а ни состава, ни задач ещё нет, — цитирует Орлова «Чемпионат».
6 июня «Сочи» обеспечил себе участие в розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) в следующем сезоне.