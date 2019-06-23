Игрок "Сочи" Алан Касаев в матче 37-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Футбольной национальной лиги между ФК "Сочи" (Сочи) и ФК "Шинник" (Ярославль) Фото: Артур Лебедев/РИА Новости

Спортивный директор футбольного клуба «Сочи» Андрей Орлов заявил, что руководство клуба пока не ставило задачи перед командой на сезон-2019/20.

Руководство клуба ещё не определилось с задачей на сезон и с тем, как мы будем комплектоваться, поэтому мы находимся в такой ситуации. При этом до старта чемпионата осталось 20 дней, а ни состава, ни задач ещё нет, — цитирует Орлова «Чемпионат».

6 июня «Сочи» обеспечил себе участие в розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) в следующем сезоне.

Ранее гендиректор «Сочи» прокомментировал разгромное поражение от «Спартака», писал News.ru.

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