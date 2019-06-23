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Нападающий японского футбольного клуба «Саган Тосу» Фернандо Торрес, ранее также выступавший за «Челси», «Ливерпуль» и «Атлетико» и объявивший о завершении карьеры, назвал лучшего футболиста, с которым ему удалось играть.

Всегда считал его особенным, лучшим игроком — это Стивен Джеррард. За время выступления с ним, я вырос, как футболист и личность. Я вышел совершенно на другой уровень, играя с ним,...