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Команда информационного портала News.ru дебютировала в Любительской женской футбольной лиге «Пантеон», участие в которой принимают более 20 команд.

Таким образом, мы стали пятым федеральным СМИ из тех, которые представлены своими командами в Лиге, вместе с ФК «Чемпионат», ФК МК («Московский Комсомолец»), ФК «Спорт-Экспресс» и ФК Мusicboх (телеканал Music...