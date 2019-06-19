Спортивный директор московского футбольного клуба «Динамо» Роман Орещук прокомментировал последние трансферные новости из стана «бело-голубых».
Процесс комплектования команды, разумеется, не делится на покупки в атакующую или защитную линию. Мы работаем одновременно по всем направлениям, — цитирует Орещука
Sport24.
В это трансферное окно «Динамо» заключило контракты с Иваном Ордецом, Игорем Калининым, Заурбеком Плиевым и Себастьяном Шиманьским.
Ранее News.ru писал, что украинский футболист не исключил продолжения карьеры в России.