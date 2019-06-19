То, о чём мечтали болельщики «Спартака» последние год-полтора, сбылось — руководство «красно-белых» расторгло действующий контракт с полузащитником Денисом Глушаковым, который за короткий срок смог превратиться из обожаемого капитана в изгоя в фанатской среде. И всё, как оказалось, по обоюдному согласию.

Поклонники команды давно призывали боссов решительно расправиться с неугодным им футболистом, многовато он на себя брал: и выступал против тренера-чемпиона Карреры, и стал автором одного из самых громких скандалов прошлой осени — семейный конфликт, результатом которого стал развод с супругой Дарьей, стал достоянием общественности. Для сторон выход был лишь один — расставание, которое добавит положительного пиара клубу, а хавбека выведет из постоянного прессинга со стороны болельщиков.

Недавнее обращение Глушакова в одной из соцсетей как раз можно расценивать так, что уже было понятно, что его в «Спартаке» более не будет: «Я не знаю, что будет со мной дальше. Буду я в „Спартаке“ или нет». Почти приговор, который обжалованию не подлежит.

Благодарим Дениса за большой вклад в победы «Спартака» последних лет и желаем успехов в дальнейшей карьере, — гласит заявление на официальном сайте столичного гранда.

Но надо помнить, что именно футболист привёл команду к долгожданному чемпионству, именно он был её капитаном. Да, во многом это заслуга тогдашнего тренера Массимо Карреры, но ситуация до боли похожа на ту, что случилась в «Локомотиве» с Юрием Сёминым и Игорем Денисовым: каждый решил держать негатив в себе до тех пор, пока есть шансы взять титул.

Денис Глушаков Сергей Лантюхов/News.ru

Послечемпионский синдром сильно ударил по хавбеку, появились разговоры о «чехах», переписки во всяких мессенджерах и всё то, что полностью запятнало все прошлые заслуги хавбека. Было понятно, что примирение возможно лишь в том случае, если Глушаков заслужит его своей игрой. Но этого, к сожалению, не произошло.

Теперь же чемпион России — 2017 и обладатель Суперкубка страны находится в поиске нового места работы. Слухи активно сватают футболиста в клуб-дебютант РПЛ «Сочи». Не во что-то более серьёзное и амбициозное, а именно в стан новичка, пусть это слово и имеет сейчас некий другой смысл.

Где бы теперь ни оказался Глушаков — ему будет сложно доказать то, что он один из лучших, сложно будет вернуться в сборную. И дело тут совершенно не в возрасте (хавбеку в январе исполнилось 32), а в том, что его репутация не позволит провернуть такой камбэк. Все свои титулы, ради которых и уходил из «Локомотива», он уже, похоже, завоевал. Всего Глушаков провёл за «Спартак» 173 матча и забил 23 мяча.