Центральный форвард римского футбольного клуба «Рома» Эсекьель Понсе заключил соглашение с московским «Спартаком».
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Завершившийся сезон Понсе провёл в аренде в греческом АЕКе. В 43 матчах во всех турнирах футболист забил 21 мяч и сделал четыре результативные передачи.
Ранее сообщалось, что трансфер 22-летнего аргентинца обойдётся «Спартаку» примерно в $8 млн.
В прошедшем сезоне «красно-белые» заняли пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).
Главный тренер «Спартака» критически оценил итоги своей работы, ранее писал News.ru.