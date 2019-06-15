Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывший французский полузащитник мюнхенского футбольного клуба «Бавария» Франк Рибери рассказал о том, что не согласен с результатами голосования за «Золотой мяч» в 2013 году.

Это главная несправедливость в моей карьере. Не только для меня, но и для многих других людей. Я был на вершине, но в итоге занял 3-е место, — цитирует Рибери L'Equipe....