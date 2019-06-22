https://static.news.ru/photo/1d03d96a-94d5-11e9-b23b-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Московский футбольный клуб «Спартак» разгромил «Сочи» в товарищеском матче.

В составе победителей два гола записал на свой счёт форвард Луис Адриано. Также отличились Александр Ломовицкий, Максим Глушенков, Солтмурад Бакаев, Георгий Мелкадзе и Зе Луиш.

С победой!



«Спартак» в товарищеском матч выиграл у «Сочи» со счетом 7:1.



Голы у красно-белых забили Луис Адриано (дубль), Бакаев, Ломовицкий, Зе Луиш (пенальти), Глушенков и Мелкадзе. #СпартакСочи 7:1 — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 22 июня 2019 г.

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