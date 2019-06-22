Московский футбольный клуб «Спартак» разгромил «Сочи» в товарищеском матче.
В составе победителей два гола записал на свой счёт форвард Луис Адриано. Также отличились Александр Ломовицкий, Максим Глушенков, Солтмурад Бакаев, Георгий Мелкадзе и Зе Луиш.
С победой!— FC Spartak Moscow (@fcsm_official)
«Спартак» в товарищеском матч выиграл у «Сочи» со счетом 7:1.
Голы у красно-белых забили Луис Адриано (дубль), Бакаев, Ломовицкий, Зе Луиш (пенальти), Глушенков и Мелкадзе.
#СпартакСочи7:1 22 июня 2019 г.
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