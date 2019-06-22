Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Московский футбольный клуб «Спартак» разгромил «Сочи» в товарищеском матче.

В составе победителей два гола записал на свой счёт форвард Луис Адриано. Также отличились Александр Ломовицкий, Максим Глушенков, Солтмурад Бакаев, Георгий Мелкадзе и Зе Луиш.

У новичка Российской премьер-лиги (РПЛ) единственный мяч забил Анатолий Катрич.

Ранее News.ru писал, что центральный защитник Звонимир Шарлия может перейти из хорватского клуба «Славен Белупо» в московский ЦСКА.

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