https://static.news.ru/photo/75cfa244-abb0-11e9-adfa-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Московский футбольный клуб «Спартак» опубликовал официальное заявление по поводу драки фанатов клуба с полицией и стюардами после матча второго тура Российской премьер-лиги против «Ростова».

Клуб возмущён действиями сотрудников стадиона, стюардов и представителей правоохранительных органов, повлекшими массовое применение грубой физической силы со стороны представителей ОМОНа в отношении зачастую ни в чём не повинных граждан, среди которых были и женщины, — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

На "Ростов Арене" после матча "Ростов" — "Спартак" произошло столкновение между фанатами "Спартака" и ОМОНом. pic.twitter.com/FY6ZcsFHX6 — (@antiputinteam) July 20, 2019

В «Спартаке» убеждены, что применения грубой физической силы со стороны ОМОНа можно было избежать и осуждают такие действия ростовской полиции.

Как следует из слов очевидцев, москвичей, которые после матча спешили на поезда и самолёты, в течение 15–20 минут не выпускали из «Ростов-Арены». Дорогу фанатам преградили стюарды. В помещении, где столпились люди, было очень душно.

В Российской премьер-лиге, в свою очередь, подтвердили, что причиной задержания стала пиротехника. При этом, по данным РПЛ, болельщики «бросили несколько изделий» в сторону стюардов. Полиция задержала нарушителей, но фанаты попытались отбить их у ОМОНа. В результате были задержаны семь человек.

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