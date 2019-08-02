https://static.news.ru/photo/d107d5ba-b541-11e9-9e05-fa163e074e61_660.jpg Андре Шюррле Фото: Joachim Bywaletz/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Генеральный директор футбольного клуба «Спартак» (Москва) Томас Цорн заявил, что решение о выкупе контракта полузащитника «Боруссии» Андре Шюррле будет принято до 15 мая 2020 года.

По Андре. У нас есть право выкупа, до 15 мая 2020 года мы должны принять решение, покупать или нет, — сказал гендиректор на презентации новичков клуба.

Как сообщалось ранее, арендное соглашение с 28-летним футболистом рассчитано до конца нынешнего сезона. При этом за «красно-белыми» остаётся право выкупа игрока, писал News.ru.