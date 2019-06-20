Представляющий интересы полузащитника футбольного клуба «Лейпциг» Арминду Брумы агент Катио Бальде заявил, что «Cпартак» (Москва) проявляет интерес к его клиенту.
«Лейпциг» оценивает его в 15 млн евро. «Спартак» и ПСВ уже сообщили о готовности выплатить данную сумму, — приводит слова агента Record.
В завершившемся чемпионате Германии 24-летний португалец провел 14 матчей и отличился одним забитым голом.
Ранее агент немецкого нападающего Андре Шюррле заявил, что футболисту было бы интересно продолжить карьеру в России, писал News.ru