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Футбольный клуб «Анжи», покинувший российскую премьер-лигу по итогам последнего чемпионата России, в новом сезоне не сможет рассчитывать на помощь из бюджета Дагестана. Махачкалинская команда, которой предстоит выступать во втором дивизионе, будет существовать на средства спонсоров.

Об этом рассказал генеральный директор «Анжи» Абсалутдин Агарагимов, сообщает телеканал «Матч ТВ». Бюджет составляет 22 млн рублей, этой суммы достаточно для того, чтобы выступать во втором дивизионе. Общая сумма задолженностей...