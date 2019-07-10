«Спартак» объявил о переходе полузащитника «Вольфсбурга» Малкольма Баду. Сумма сделки не разглашается.
Он привлекался в юношескую и молодёжную сборные Германии, выступал на чемпионате мира U20 в 2017 году, — говорится в заявлении «красно-белых».
В прошлом сезоне в составе второй команды «Вольфсбурга» Баду провёл 11 матчей. На счету хавбека один забитый мяч и две результативные передачи. За первую команду «Вольфсбурга» он не сыграл ни одного матча.
Малкольм Баду стал игроком «Спартака»
22-летний немецкий футболист — воспитанник «Вольфсбурга». Он привлекался в юношескую и молодежную сборные Германии, выступал на чемпионате мира U-20 в 2017 году. https://t.co/pb4DdFkTEL