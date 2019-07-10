https://static.news.ru/photo/f40ad2e4-a33d-11e9-9ad7-fa163e074e61_1024.jpg Фото: imago sportfotodienst/Global Look Press

«Спартак» объявил о переходе полузащитника «Вольфсбурга» Малкольма Баду. Сумма сделки не разглашается.

Он привлекался в юношескую и молодёжную сборные Германии, выступал на чемпионате мира U20 в 2017 году, — говорится в заявлении «красно-белых».

В прошлом сезоне в составе второй команды «Вольфсбурга» Баду провёл 11 матчей. На счету хавбека один забитый мяч и две результативные передачи. За первую команду «Вольфсбурга» он не сыграл ни одного матча.

Малкольм Баду стал игроком «Спартака»



22-летний немецкий футболист — воспитанник «Вольфсбурга». Он привлекался в юношескую и молодежную сборные Германии, выступал на чемпионате мира U-20 в 2017 году. https://t.co/pb4DdFkTEL



Добро пожаловать в «Спартак», Малкольм! pic.twitter.com/sXICeL5a9D — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 10 июля 2019 г.

По словам генерального директора клуба Томаса Цорна, Баду перешёл в «Спартак» почти бесплатно, за символическую компенсацию.

Хочу подчеркнуть, что подписание контракта состоялось без отчисления каких-либо агентских комиссий и подъёмных самому игроку, — отметил он.

Ранее главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» Олег Кононов на базе в Тарасовке объявил о назначении нового капитана команды, писал News.ru.