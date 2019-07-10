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«Спартак» объявил о переходе полузащитника «Вольфсбурга» Малкольма Баду. Сумма сделки не разглашается.

Он привлекался в юношескую и молодёжную сборные Германии, выступал на чемпионате мира U20 в 2017 году, — говорится в заявлении «красно-белых».

В прошлом сезоне в составе второй команды «Вольфсбурга» Баду провёл 11 матчей. На счету хавбека один забитый мяч и две результативные передачи. За первую команду «Вольфсбурга» он не сыграл ни одного матча.

По словам генерального директора клуба Томаса Цорна, Баду перешёл в «Спартак» почти бесплатно, за символическую компенсацию.

Хочу подчеркнуть, что подписание контракта состоялось без отчисления каких-либо агентских комиссий и подъёмных самому игроку, — отметил он.

Ранее главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» Олег Кононов на базе в Тарасовке объявил о назначении нового капитана команды, писал News.ru.

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