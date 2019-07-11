Московский футбольный клуб «Спартак» заявил стадион «Лужники» в качестве резервной арены на следующий сезон.
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Домашней ареной самого титулованного клуба России является «Открытие Арена», где москвичи выступают с 2014 года.
В прошедшем сезоне «красно-белые» заняли пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Спартак» и объединение болельщиков клуба «Фратрия» приняли решение о нанесении памятной даты матча Кубка УЕФА с «Хаарлемом» на форму команды, ранее писал News.ru.