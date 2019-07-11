https://static.news.ru/photo/b1d0a152-a3d7-11e9-b7b5-fa163e074e61_1024.jpg «Лужники» Фото: Сергей Булкин/News.ru

Московский футбольный клуб «Спартак» заявил стадион «Лужники» в качестве резервной арены на следующий сезон.

Об этом сообщает RT . В прошлом сезоне у «красно-белых» резервным стадионом была «РЖД Арена».

Домашней ареной самого титулованного клуба России является «Открытие Арена», где москвичи выступают с 2014 года.

В прошедшем сезоне «красно-белые» заняли пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Спартак» и объединение болельщиков клуба «Фратрия» приняли решение о нанесении памятной даты матча Кубка УЕФА с «Хаарлемом» на форму команды, ранее писал News.ru.